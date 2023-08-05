«Интер» приготовил новое предложение по Балогуну

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун остаётся трансферной целью миланского «Интера».

Гранд Серии А запланировал трансфер американца ещё в прошлом месяце, но сойтись с «канонирами» в условиях сделки так и не удалось. «Нерадзурри» переключились на кандидатуру Джанлуки Скамакки из «Вест Хэма», однако тот предпочёл перебраться в «Аталанту».

По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, после неудачи с переговорах по итальянцу «Интер» вновь нацелился на Балогуна. Миланцы готовы предложить «Арсеналу» 25 млн евро плюс 5 млн в виде бонусов, также лондонский клуб сможет рассчитывать на высокий процент от будущей перепродажи 22-летнего форварда.