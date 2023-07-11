Альварес не покинет «Манчестер Сити» на правах аренды

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес останется в составе сильнейшего клуба мира на следующий сезон.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, окружение чемпиона мира не рассматривает возможность ухода из стана «горожан» на правах аренды. Кроме того, руководство «Манчестер Сити» продлило контракт с форвардом, что говорит об удовлетворённости игрой Хулиана. Ранее сообщалось о желании «Баварии» подписать нападающего на один сезон, а сам Альварес будет заинтересован в смене клуба только при наличии выгодного предложения от другой топ-команды.

В прошедшем сезоне в 49 матчах Хулиан Альварес забил 17 голов при пяти ассистах, выиграв золотые медали Лиги чемпионов, а также чемпионата и Кубка Англии.