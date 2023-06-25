Руководство «Манчестер Сити» сделало предложение по хорватскому защитнику «РБ Лейпцига» Йошке Гвардиолу.

По информации журналиста Филиппа Хинце, «горожане» предлагают за сделку 90 миллионов евро, не включая бонусы. Ранее сообщалось, что сам футболист уже договорился с сильнейшим клубом Европы. Теперь прийти к соглашению должны коллективы. Также необходимо отметить, что защитник является желаемым футболистом для наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что Йошко Гвардиол выступает за «РБ Лейпциг» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего бронзового призёра ЧМ-2022 в 75 миллионов евро.