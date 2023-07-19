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Уокер сообщил Гвардиоле о решении перейти в «Баварию»

19 Июля 2023 • 23:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер намерен перебраться в «Баварию».

Как недавно стало известно, 33-летний футболист отправляется на предсезонный сбор в Японию в расположении «горожан», однако это не станет препятствием для трансфера в «Баварию». По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, Уокер в личной беседе с рулевым Хосепом Гвадриолой уже объявил о своём решении продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В скором времени руководство немецкого гранда сделает официальное предложение по англичанину.

Кайл Уокер выступал за «Манчестер Сити» с 2017 года, отыграв за команду 254 матча во всех турнирах.

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Бавария Манчестер Сити Кайл Уокер трансферы футбола - лето 2023
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Источник: Гвардиол прошёл медосмотр для трансфера в «Манчестер Сити» слухи
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