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Стало известно, почему затягивается трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити»

25 Июля 2023 • 23:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол должен перейти в «Манчестер Сити».

На прошлой неделе многочисленные ресурсы сообщили о том, что трансфер уже согласован, а сам хорват проходит медосмотр для завершения перехода в стан «горожан». Позднее эта информация была опровергнута, и на данный момент клубы по-прежнему не урегулировали некоторые детали сделки. По сведениям Bild, главная причина разногласий – структура бонусов: руководство «красных быков» требует 100 млн евро с учётом легко достижимых бонусов, а «Манчестер Сити» предлагает надбавки с более трудновыполнимыми условиями. Впрочем, источник уверяет, что итоговый компромисс между сторонами практически неизбежен.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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