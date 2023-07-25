Стало известно, почему затягивается трансфер Гвардиола в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол должен перейти в «Манчестер Сити».

На прошлой неделе многочисленные ресурсы сообщили о том, что трансфер уже согласован, а сам хорват проходит медосмотр для завершения перехода в стан «горожан». Позднее эта информация была опровергнута, и на данный момент клубы по-прежнему не урегулировали некоторые детали сделки. По сведениям Bild, главная причина разногласий – структура бонусов: руководство «красных быков» требует 100 млн евро с учётом легко достижимых бонусов, а «Манчестер Сити» предлагает надбавки с более трудновыполнимыми условиями. Впрочем, источник уверяет, что итоговый компромисс между сторонами практически неизбежен.