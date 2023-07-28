Фоден: «Манчестер Сити» будет труднее побеждать в новом сезоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, с какими трудностями команда может столкнуться в новом сезоне.

Коллектив Хосепа Гвардиолы триумфально завершил прошедшую кампанию, выиграв Лигу чемпионов, Кубок Англии и Премьер-лигу.

«Теперь «Манчестер Сити» придётся сложнее, так как наши соперники будут настраиваться ещё серьёзнее, учитывая наши успехи в прошлом сезоне, – считает Фоден. – Чувствую, что может быть очень непросто, но команда готова к вызовам и показывает привычно высокий уровень», – передаёт MailSport слова 23-летнего игрока.

6 августа «горожане» сыграют против лондонского «Арсенала» в матче Суперкубка Англии.