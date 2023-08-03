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«Аякс» объявил о подписании вингера «Манчестер Сити» официально

03 Августа 2023 • 23:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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06.08 18:00

«Аякс» оформил трансфер Карлуша Боржеса из «Манчестер Сити».

19-летний футболист заключил с амстердамцами контракт, рассчитанный до середины 2028 года, о чём сообщила пресс-служба клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» заработал на продаже своего воспитанника 14 млн евро, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 19 млн. «Горожане» получат 20% прибыли от будущего трансфера вингера, а также будут иметь первоочерёдное право обратного выкупа игрока.

Карлуш Боржес отметился 26 голами и 13 ассистами в 38 матчах, выступая за вторую команду «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Карлуш Боржес
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