«Аякс» оформил трансфер Карлуша Боржеса из «Манчестер Сити».

19-летний футболист заключил с амстердамцами контракт, рассчитанный до середины 2028 года, о чём сообщила пресс-служба клуба. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» заработал на продаже своего воспитанника 14 млн евро, а с учётом бонусов сумма может вырасти до 19 млн. «Горожане» получат 20% прибыли от будущего трансфера вингера, а также будут иметь первоочерёдное право обратного выкупа игрока.

Карлуш Боржес отметился 26 голами и 13 ассистами в 38 матчах, выступая за вторую команду «Манчестер Сити».