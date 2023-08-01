Балогун не хочет уходить в аренду, игрок попросил «Арсенал» снизить ценник

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун не одобряет вариант с арендой.

«Канониры» так и не договорились с миланским «Интером» по условиям трансфера 22-летнего игрока, и теперь клуб Серии А рассматривает возможность аренды. По информации журналиста Бена Джейкобса, сам Балогун не хочет вновь уходить в аренду: он намерен либо остаться в «Арсенале» и получить место в основе, либо окончательно расстаться с клубом. «Арсенал» запрашивает за форварда более 50 млн евро, и тот просит снизить ценник.

В минувшем сезоне Фоларин Балогун выступал на правах аренды за французский «Реймс».