Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт заинтересовал «Аль-Наср».

Испанский игрок всерьёз задумался о смене клуба из-за редких появлений в стартовом составе в прошлом сезоне. Как информирует журналист Руди Галетти, новым претендентом на Лапорта стал «Аль-Наср». Саудовский клуб ранее определил Маркиньоса в качестве приоритетной цели на позицию в центре обороны, однако «ПСЖ» отклонил очередное предложение по бразильцу.

Отмечается, что 29-летний центрбек «Манчестер Сити» открыт к переезду в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» уже начал предварительную работу над трансфером Лапорта. Вероятность сделки повысится, если переговоры по Маркиньосу окончательно сорвутся.