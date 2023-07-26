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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» пока не делал предложений по Кудусу, на игрока также претендуют два других гранда АПЛ

26 Июля 2023 • 00:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Атакующий полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус интересен ряду английских топ-клубов.

Как стало известно чуть раньше, ганец ведёт переговоры с «Челси», при этом, по информации журналиста Грэма Бэйли, «синие» пока не отправляли «Аяксу» официальных предложений по 22-летнему игроку. Интерес к Кудусу также сохраняет «Манчестер Юнайтед», а лондонский «Арсенал» пока не предпринимает конкретных шагов, но внимательно следит за ситуацией.

Мохаммед Кудус записал на свой счёт 18 забитых мячей и семь результативных передач в 42 поединках за «Аякс» в минувшем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мохаммед Кудус трансферы футбола - лето 2023
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