Гвардиола – о будущем Палмера: «Я не знаю, что произойдёт, но мы очень ему доверяем»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах Коула Палмера.

21-летний футболист стал автором гола «горожан» в воскресном матче Суперкубка Англии против «Арсенала», что, впрочем, не помогло команде Гвардиолы победить – «канониры» сравняли счёт, а затем точнее исполнили послематчевые пенальти.

«Я знаю, что Коул хотел больше играть в прошлом сезоне. Мы очень ему доверяем. Нам нужно обсудить ситуацию с его агентом.

Будет замечательно, если он решит остаться, поскольку мы считаем его топ-игроком. В случае его ухода мы найдём правильное решение», – приводит инсайдер Фабрицио Романо послематчевое заявление Гвардиолы.