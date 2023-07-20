Руни рассказал, что думает о переходе Райса в «Арсенал»

Знаменитый английский экс-футболист Уэйн Руни поделился мнением о недавнем громком трансфере Деклана Райса в «Арсенал».

24-летний хавбек перебрался в стан «канониров» из «Вест Хэма». Цена вопроса составила порядка 116 млн евро.

«Думаю, он должен стать лидером «Арсенала». Он на это способен.

Я слышал слова Лэмпарда о том, что Райс мог бы десять лет носить капитанскую повязку в «Челси» в случае перехода туда. То же самое можно сказать и про «Арсенал», ведь у Деклана подходящий для этого характер. Я верю, что он станет важнейшим игроком для команды», – цитирует Sky Sports Руни, ныне работающего главным тренером американского «Ди Си Юнайтед».