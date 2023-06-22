«ПСЖ» предлагал Гюндогану более выгодные условия, чем «Барселона»

Полузащитник Илкай Гюндоган мог перебраться в «Пари Сен-Жермен», а не в «Барселону».

Действующий договор капитана «Манчестер Сити» подходит к концу, и в скором времени игрок на правах свободного агента перейдёт в «Барселону», которой уже ответил согласием. По информации журналиста Керри Хау, 32-летнего футболиста также пытался заполучить «ПСЖ», предлагавший ему более выгодные. Несмотря на это, Гюндоган всё же выбрал каталонский клуб, к переходу в который склонялся ранее.

По некоторым данным, у Илкая Гюндогана также были предложения от лондонского «Арсенала» и саудовского «Аль-Иттихада».