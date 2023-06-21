Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бернарду Силва близок к переезду в Саудовскую Аравию слухи

21 Июня 2023 • 23:11 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть европейский футбол.

Интерес к португальскому футболисту проявляли «Пари Сен-Жермен» и «Барселона», однако, как докладывает Marca, карьера 28-летней звезды «горожан» может продолжиться в неназванном клубе из Саудовской Аравии, который лидирует в борьбе за хавбека. 

Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается экспертами портала Transfermarkt в 80 млн евро. Действующий договор футболиста с английским грандом рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне Силва помог команде Хосепа Гвардиолы выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
22 Июня 2023 в 00:12
ладно, уже не смешно. практически всех кто туда поехал можно как то объяснить, но не его. в 28 лет практически на пике формы, будучи ключевым игроком одного из лучших клубов мира, это же абсурд полнейший.
На Евро-Футболе:
Новости
21 Июня
23:54 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Ньюкасл» переключился с Бареллы на Тонали
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предложил около 65 млн евро за игрока «Реала» слухи
23:11 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва близок к переезду в Саудовскую Аравию 1 слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может не успеть договориться с де Хеа до истечения его нынешнего контракта
22:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нашёл нового вратаря в Серии А
21:42 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган отклонил три более выгодных предложения, выбрав «Барселону»
21:34 · Англия. Премьер-лига
Эмануэльсон объяснил, почему Тимберу следует перейти в «Арсенал»
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит больше 35 млн евро за форварда «Вильярреала»
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» близок к подписанию Тонали, игрок дал согласие на переход
20:49 · Англия. Чемпионшип
«Саутгемптон» представил нового главного тренера официально
20:35 · Англия. Премьер-лига
Эндрю Робертсон: Макаллистер — отличное усиление для «Ливерпуля»
20:07 · Англия. Премьер-лига
Бербатов выделил главных конкурентов «Манчестер Сити» в новом сезоне АПЛ
19:53 · Англия. Премьер-лига
Романо: Гюндоган — игрок «Барселоны»
19:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» наказали за поведение болельщиков на финале ЛК
19:40 · Англия. Премьер-лига
​Керк уведомил «Локомотив» о приостановке контракта
Все новости
Рекомендуем