Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может покинуть европейский футбол.

Интерес к португальскому футболисту проявляли «Пари Сен-Жермен» и «Барселона», однако, как докладывает Marca, карьера 28-летней звезды «горожан» может продолжиться в неназванном клубе из Саудовской Аравии, который лидирует в борьбе за хавбека.

Трансферная стоимость Бернарду Силвы оценивается экспертами портала Transfermarkt в 80 млн евро. Действующий договор футболиста с английским грандом рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне Силва помог команде Хосепа Гвардиолы выиграть Лигу чемпионов, Премьер-лигу и Кубок Англии.