«Барселона» и «Манчестер Сити» не могут согласовать переход Канселу

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу пока не переходит в «Барселону».

Португалец – одна из главных целей «Барселоны» в нынешнее трансферное окно, однако каталонцам будет непросто провернуть сделку. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Манчестер Сити» рассчитывает продать 29-летнего латераля, а «Барселона» продолжает настаивать на аренде. Переговоры по-прежнему находятся лишь на начальной стадии.

Жоау Канселу провёл вторую половину прошедшего сезона в «Баварии». Мюнхенцы не воспользовались опцией выкупа игрока за 70 млн евро.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Канселу в 50 млн евро.