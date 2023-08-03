«Арсенал» сделал первое официальное предложение по трансферу Райи

Лондонский «Арсенал» начал переговоры с «Брентфордом» по голкиперу Давиду Райе.

Испанский футболист уже договорился с «канонирами» и сообщил нынешним работодателям о желании совершить переход. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, в четверг «Арсенал» сделал первое официальное предложение «Брентфорду» на сумму в 26,5 млн евро, из которых 3,5 млн – бонусы. Пока неясно, устроят ли «шмелей» такие условия.

Давид Райя выступает за «Брентфорд» с 2019 года. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги он принял участие во всех 38 матчах, пропустив 46 голов и 12 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.