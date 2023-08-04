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Вратарь «Арсенала» Ремсдейл: «Интересный опыт — наблюдать за легендами, говорящими на всю страну, что ты мусор»

04 Августа 2023 • 13:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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06.08 18:00

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл рассказал о том, как многие эксперты восприняли его переход в лондонский клуб летом 2021 года.

По словам 25-летнего футболиста, его задевала критика со стороны футбольных экспертов, выступавших на телевизионных шоу. Ремсдейл отметил, что такая реакция бывших футболистов сильно на него повлияла и смогла вернуть с небес на землю.

«Знаете, шоу, где бывшие футболисты и эксперты сидят, качают головами. И вот перед ними фотография парня. Это моё лицо, и эксперты не в восторге. Это интересный опыт — наблюдать за легендами, которых ты боготворил, говорящими на всю страну, что ты мусор», — цитирует Ремсдейла The Players' Tribune.

Напомним, Ремсдейл перешёл в «Арсенал» летом 2021 года из «Шеффилда» за 28 миллионов евро. С тех пор в составе «канониров» вратарь успел провести 78 матчей, в которых он пропустил 87 голов и в 29 встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Аарон Ремсдейл
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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