Артета: Хаверц – талантливый и универсальный игрок

Наставник «Арсенала» Микель Артета оценил игру и навыки новичка «канониров» Кая Хаверца.

«Талант имеет свою цену, и в «Арсенале» нам всегда интересна молодежь с опытом. Повторяю, я не говорю об игроках из других клубов, но в случае с Каем он уже многое показал, в том числе и в Лиге чемпионов. Он – талантливый игрок, универсальный», – заявил испанский специалист, чьи слова приводит издание Marca.

Напомним, что футболист «Челси» Кай Хаверц должен присоединится к «Арсеналу» в ближайшее время. Клубы уже согласовали сделку в размере 55 миллионов евро.