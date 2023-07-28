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Хави продолжает настаивать на подписании Канселу

28 Июля 2023 • 02:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес надеется усилить правый край обороны.

Тренерский штаб «сине-гранатовых» не верит в Серджино Деста – американец может быть продан, а на его место планируется пригласить другого игрока. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, рулевой каталонцев Хави Эрнандес по-прежнему настаивает на подписании латераля «Манчестер Сити» Жоау Канселу, однако провернуть эту сделку будет крайне затруднительно. Альтернативным вариантом остаётся Иван Фреснеда («Вальядолид»), по которому на сегодняшний день также нет ясности.

Недавно главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Жоау Канселу никуда не уйдёт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хави Эрнандес Жоау Канселу Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
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