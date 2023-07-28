Хави продолжает настаивать на подписании Канселу

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес надеется усилить правый край обороны.

Тренерский штаб «сине-гранатовых» не верит в Серджино Деста – американец может быть продан, а на его место планируется пригласить другого игрока. Согласно сведениям журналиста Хави Мигеля, рулевой каталонцев Хави Эрнандес по-прежнему настаивает на подписании латераля «Манчестер Сити» Жоау Канселу, однако провернуть эту сделку будет крайне затруднительно. Альтернативным вариантом остаётся Иван Фреснеда («Вальядолид»), по которому на сегодняшний день также нет ясности.

Недавно главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Жоау Канселу никуда не уйдёт.