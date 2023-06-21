Эмануэльсон объяснил, почему Тимберу следует перейти в «Арсенал»

Бывший футболист «Аякса» Урби Эмануэльсон высказался на тему будущего Юррьена Тимбера.

В настоящий момент лондонский «Арсенал» ведёт переговоры с «Аяксом» по трансферу 22-летнего центрального защитника. Как считает Эмануэльсон, такой шаг определённо пойдёт на пользу Тимберу: «На его месте я бы перешёл в «Арсенал», потому что там очень хорошо относятся к молодым игрокам. Посмотрите на Мартинелли, Эдегора, Саку – всем им позволено ошибаться, они играют важную роль в команде. У Тимбера есть потенциал вырасти в футболиста топ-уровня, и «Арсенал» – отличная возможность для него. Клуб продолжает развиваться», – цитирует Sport Witness бывшего нидерландского полузащитника.