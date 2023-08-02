Жезус перенёс операцию на колене – форвард пропустит несколько недель

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что форвард его команды Габриэль Жезус пропустит несколько недель из-за оперативного вмешательства на колене.

«В среду утром он перенёс небольшую операцию, у него был дискомфорт в колене, который стал проблемой. Он будет отсутствовать в течение нескольких недель», - цитирует Артету Football.London.

Напомним, что Жезус пропустил значительную часть прошлого сезона – футболист травмировал колено на чемпионате мира в Катаре и стал доступен лишь после середины марта 2023 года.

Откроют новый сезон «канониры» 6 августа - матче за Суперкубок Англии подопечные Артеты сразятся с «Манчестер Сити».