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Жезус перенёс операцию на колене – форвард пропустит несколько недель

02 Августа 2023 • 23:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что форвард его команды Габриэль Жезус пропустит несколько недель из-за оперативного вмешательства на колене.

«В среду утром он перенёс небольшую операцию, у него был дискомфорт в колене, который стал проблемой. Он будет отсутствовать в течение нескольких недель», - цитирует Артету Football.London.

Напомним, что Жезус пропустил значительную часть прошлого сезона – футболист травмировал колено на чемпионате мира в Катаре и стал доступен лишь после середины марта 2023 года.

Откроют новый сезон «канониры» 6 августа - матче за Суперкубок Англии подопечные Артеты сразятся с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Габриэль Жезус
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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