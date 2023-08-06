Гвардиола: «Фоден может играть на любой позиции в атаке»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем команды Филе Фодене.

«Фил может играть на любой позиции в атаке. Но в центре ему необходимо действовать внимательнее, он должен понимать, когда возвращаться в оборону. Но для игры в атаке у него действительно есть все необходимое», — цитирует Гвардиолу Goal.

В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал в свой актив 8 результативных передач.

Сегодня, 6 августа, «Манчестер Сити» откроет новый сезон матчем за Суперкубок Англии против лондонского «Арсенала». Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.