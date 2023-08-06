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Гвардиола: «Фоден может играть на любой позиции в атаке»

06 Августа 2023 • 13:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
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Через 3 ч. 22 мин.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о нападающем команды Филе Фодене.

«Фил может играть на любой позиции в атаке. Но в центре ему необходимо действовать внимательнее, он должен понимать, когда возвращаться в оборону. Но для игры в атаке у него действительно есть все необходимое», — цитирует Гвардиолу Goal.

В минувшем сезоне 23-летний футболист принял участие в 48 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 15 мячей и записал в свой актив 8 результативных передач.

Сегодня, 6 августа, «Манчестер Сити» откроет новый сезон матчем за Суперкубок Англии против лондонского «Арсенала». Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск. Не пропустите прямую трансляцию на портале LiveResult, которая пройдет в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Фил Фоден
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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