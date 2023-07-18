«Манчестер Сити» отклонил предложение «Аль-Ахли» по Марезу

«Манчестер Сити» ответил отказом на предложение по вингеру Рияду Марезу.

Согласно сведениям различных источников, 32-летний алжирец согласовал детали личного контракта с «Аль-Ахли», однако «горожане» пока не дали добро на трансфер. По данным журналиста Саймона Джонса, «Манчестер Сити» отклонил предложение саудовского клуба на сумму в 18 млн фунтов стерлингов (почти 21 млн евро). Руководство английского гранда ожидает, что в скором времени «Аль-Ахли» предложит улучшенные условия.

Действующее соглашение Рияда Мареза с «Манчестер Сити» рассчитано до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20 млн евро.