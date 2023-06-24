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Тимбер близок к переходу в «Арсенал» – названа сумма трансфера

24 Июня 2023 • 21:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 19:00

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер стал ближе к переезду в Англию.

22-летний футболист, как неоднократно сообщалось, не скрывает намерения перебраться в лондонский «Арсенал», и договорённость с клубом на личном уровне уже достигнута. Дело за клубами – переговоры продолжаются и близятся к успешному итогу. По сведениям Sky Sport, всё идёт к тому, что «Аякс» согласится отпустить центрбека за 40-45 млн евро плюс бонусы.

Юррьен Тимбер принял участие в 47 матчах за амстердамский коллектив в прошедшем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и двумя ассистами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Арсенал Лондон Юррьен Тимбер трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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