Райс переходит в «Арсенал» за рекордную сумму

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс станет игроком «Арсенала».

Клубы полностью согласовали все условия сделки, о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер 24-летнего футболиста обойдётся «канонирам» в 100 млн фунтов стерлингов (почти 117 млн евро), ещё 5 млн фунтов (около 6 млн евро) «Вест Хэм» заработает в виде бонусов. Таким образом, Райс станет самым дорогостоящим приобретением в истории «Арсенала», а также самым дорогим английским игроком.

Переход Деклана Райса будет подтверждён официально после медосмотра, который, как ожидается, состоится на этой неделе.

Хавбек отыграл 245 матчей за «Вест Хэм» с момента дебюта в составе «молотобойцев» в 2017 году.