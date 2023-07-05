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Райс переходит в «Арсенал» за рекордную сумму

05 Июля 2023 • 01:42 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс станет игроком «Арсенала».

Клубы полностью согласовали все условия сделки, о чём сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер 24-летнего футболиста обойдётся «канонирам» в 100 млн фунтов стерлингов (почти 117 млн евро), ещё 5 млн фунтов (около 6 млн евро) «Вест Хэм» заработает в виде бонусов. Таким образом, Райс станет самым дорогостоящим приобретением в истории «Арсенала», а также самым дорогим английским игроком.

Переход Деклана Райса будет подтверждён официально после медосмотра, который, как ожидается, состоится на этой неделе.

Хавбек отыграл 245 матчей за «Вест Хэм» с момента дебюта в составе «молотобойцев» в 2017 году.

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Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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