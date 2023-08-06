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«Манчестер Сити» – вторая в истории команда, проигравшая в Суперкубке Англии три года подряд

06 Августа 2023 • 20:52 Комментировать
Манчестер Сити
1:1
Арсенал
окончен после пенальти

«Манчестер Сити» в очередной раз потерпел неудачу в битве за Суперкубок Англии.

«Горожане» не удержали победу в основное время (1:1), пропустив на 101-й минуте встречи, а в серии послематчевых пенальти точнее оказался «Арсенал» – 4:1.

Для «Манчестер Сити» это третье поражение в Суперкубке Англии за последние три года, отмечает BBC. Это лишь второй подобный случай в истории: антирекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед», который проигрывал четырежды кряду в период с 1998 по 2001 год.

Напомним, что в прошлом году команда Хосепа Гвардиолы уступила «Ливерпулю», а ещё годом ранее – «Лестеру».

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Манчестер Сити Арсенал Лондон Суперкубок Англии
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