Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может сменить клуб в текущее трансферное окно.

«Горожане» готовы продать испанского игрока, поскольку тот перестал проходить в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы. Интерес к 29-летнему центрбеку проявляют итальянские «Интер» и «Ювентус», а также лондонский «Арсенал», докладывает City Zone. Проблемой для потенциальных покупателей может стать тот факт, что «Манчестер Сити» рассчитывает заработать на продаже примерно ту же сумму, что была заплачена за Лапорта в 2018 году, – более 60 млн евро.

Действующий трудовой договор Лапорта истекает в 2025 году.