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«Арсенал» и два гранда Серии А претендуют на Лапорта слухи

03 Июля 2023 • 23:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может сменить клуб в текущее трансферное окно.

«Горожане» готовы продать испанского игрока, поскольку тот перестал проходить в стартовый состав команды Хосепа Гвардиолы. Интерес к 29-летнему центрбеку проявляют итальянские «Интер» и «Ювентус», а также лондонский «Арсенал», докладывает City Zone. Проблемой для потенциальных покупателей может стать тот факт, что «Манчестер Сити» рассчитывает заработать на продаже примерно ту же сумму, что была заплачена за Лапорта в 2018 году, – более 60 млн евро.

Действующий трудовой договор Лапорта истекает в 2025 году.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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