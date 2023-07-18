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Артета: «Райс может вывести «Арсенал» на новый уровень»

18 Июля 2023 • 00:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, почему для клуба было так важно приобрести Деклана Райса.

24-летний полузащитник пополнил ряды «канониров» 15 июля, перебравшись из «Вест Хэма» за 116 млн евро.

«Я вижу в Деклане человека, который способен зажечь остальных. Он улучшает всех вокруг себя, с ним мы станем сильнее. Его амбиции и страстное отношение к игре – именно то, что нам было нужно.

У него за плечами огромный опыт, он обладает лидерскими качествами, и он способен вывести нашу команду на новый уровень. Кроме того, он обладает физическими данными, которых нам раньше не хватало. Вот почему для нас было так важно подписать его», – цитируют Артету клубные источники «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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