Венгер: «Арсенал» выиграет АПЛ»

Бывший рулевой лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мыслями о перспективах команды.

В текущее трансферное окно «канониры» усилили состав Каем Хаверцем, Юррьеном Тимбером и Декланом Райсом, суммарно заплатив более 225 млн евро за всех трёх новичков.

«Арсенал» провёл хорошую работу, вложившись в достаточно опытных, но всё ещё довольно молодых игроков. Им по 23-24 года, впереди у них ещё много лет в футболе. После прошлого сезона на «Арсенал» будет оказываться больше давления, но команда должна с этим справиться. Мы выиграем Премьер-лигу, у меня почти нет сомнений», – цитирует журналист Альфредо Педулла легендарного француза.