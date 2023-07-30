Лапорт покинет «Манчестер Сити» после прихода Гвардиола

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт будет продан после подписания Йошко Гвардиола.

29-летний игрок редко появлялся в стартовом составе «горожан» в прошедшем сезоне. Ситуация может усугубиться, поскольку клуб близок к покупке у «РБ Лейпцига» центрбека Йошко Гвардиола, который, как ожидается, будет котироваться выше Лапорта в иерархии центральных защитников «Сити». По информации Manchester Evening News, испанец будет выставлен на трансфер сразу после подписания 21-летнего хорвата.

Эмерик Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2025 года.