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Лапорт покинет «Манчестер Сити» после прихода Гвардиола

30 Июля 2023 • 23:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт будет продан после подписания Йошко Гвардиола.

29-летний игрок редко появлялся в стартовом составе «горожан» в прошедшем сезоне. Ситуация может усугубиться, поскольку клуб близок к покупке у «РБ Лейпцига» центрбека Йошко Гвардиола, который, как ожидается, будет котироваться выше Лапорта в иерархии центральных защитников «Сити». По информации Manchester Evening News, испанец будет выставлен на трансфер сразу после подписания 21-летнего хорвата.

Эмерик Лапорт выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эмерик Лапорт Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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