Райс будет зарабатывать почти 300 тысяч евро в неделю в «Арсенале»

«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Деклана Райса.

Напомним, что «Вест Хэм» согласился продать своего капитана «канонирам». Суммарная стоимость сделки составит около 124 млн евро, однако эта сумма будет выплачена в три части в течение 24 месяцев. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, 24-летний игрок сборной Англии будет зарабатывать в «Арсенале» 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 290 тысяч евро). Персональные условия контракта уже согласованы.

Переход Деклана Райса может быть подтверждён официально до конца текущей недели. На футболиста также претендовал «Манчестер Сити», в итоге выбывший из борьбы.