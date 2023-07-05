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Райс будет зарабатывать почти 300 тысяч евро в неделю в «Арсенале»

05 Июля 2023 • 02:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Арсенал
06.08 18:00

«Арсенал» в ближайшее время объявит о подписании Деклана Райса.

Напомним, что «Вест Хэм» согласился продать своего капитана «канонирам». Суммарная стоимость сделки составит около 124 млн евро, однако эта сумма будет выплачена в три части в течение 24 месяцев. По сведениям журналиста Сами Мокбеля, 24-летний игрок сборной Англии будет зарабатывать в «Арсенале» 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 290 тысяч евро). Персональные условия контракта уже согласованы.

Переход Деклана Райса может быть подтверждён официально до конца текущей недели. На футболиста также претендовал «Манчестер Сити», в итоге выбывший из борьбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АРСЕНАЛ
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