«Барселона» – один из главных претендентов на Канселу

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может перебраться в «Барселону».

29-летнего футболиста решила не выкупать «Бавария», в которой он провёл вторую половину минувшего сезона, а «Манчестер Сити» также не имеет планов на португальца. Ранее уже сообщалось, что «Барселона» заинтересована в приглашении Канселу, теперь же, как уверяет инсайдер Фабрицио Романо в своём обновлённом отчёте, каталонский клуб является одним из основных претендентов на подписание латераля этим летом.

По слухам, интерес к Жоау Канселу также проявляет мадридский «Реал». Трудовой договор игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года.