Левый защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев может потерять место в стартовом составе команды во второй части сезона.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главный тренер «Динамо» Марцел Личка не наигрывал Скопинцева в основе на зимних сборах, потому что чешский специалист хочет сбалансировать игру в обороне, в которой у него есть вопросы к 26-летнему футболисту.

В первой части сезона Скопинцев провел 18 матчей в рамках Российской премьер-лиги, забил один мяч и оформил два ассиста. Стоит сказать, что защитник 17 раз выходил в стартовом составе «Динамо» и во всех этих встречах ни разу не был заменен.