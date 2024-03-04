Петрушин: «У «Динамо» входят в привычку валидольные окончания матчей»

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ с «Локомотивом».

- «Динамо» наиграло на победу, учитывая валидольную концовку матча?

- Уверен, что наиграло. Это был лучший по накалу матч для «Динамо» из последних игр. А если говорить о концовке, то у «Динамо» уже входят в привычку валидольные окончания. Когда пропустили, то я подумал, что это уже было. Но в целом, мне хозяева очень понравились.

- В концовке матча команда несколько сдала, как будто успокоилась при счете 2:0. Это не смущает?

- Я считаю, что счет 2:0 хуже, чем 1:0. Потому что идет какое-то расслабление. «Динамо» стало играть немного от обороны, а «Локомотив» во втором тайме выглядел достаточно неплохо. А вот первый тайм «железнодорожники» провели просто безобразно. Пять-десять минут они подвигались, а потом команды практически не было. Понятно, что хозяева отошли в оборону. Было и так все понятно, просто пропущенный в концовке мяч добавил интриги в игру. А на последних минутах, считаю, «Динамо» должно было забивать третий мяч, когда двое игроков вышли против одного вратаря. Этот момент, конечно, надо было реализовывать.

- Личка сказал после матча, что во втором тайме его команда начала бояться, поэтому потеряла уверенность. Тревожный звонок?

- Ему виднее, но мне не показалось, что хозяева испугались. Они грамотно использовали недочеты в защите «Локомотива», которых было достаточно. Когда забили первый мяч, Карраскаль прошел четырех игроков, как нож сквозь масло. Ребята играли по счету, тем более, хозяева начали рисковать. У них свои коррективы внесли замены. Потому что Дзюба – это вообще было пустое место. Сколько мячей он имел, столько и потерял. Глушенков просто провалился. У команды вообще не было атаки. Поэтому подавляющее преимущество хозяев вытекало из хода матча. Правда, у гостей была перекладина, но только этот момент тянул на гол.

- Карраскаль выдал свой лучший матч за «Динамо» и был признан лучшим игроком встречи. Он становится новым лидером?

- Из всех матчей, в которых он выходил, это была его лучшая игра. Он действительно был лидером на поле. Он поучаствовал в обоих мячах и еще имел моменты. Разве что в конце стал немного переигрывать и терять мяч там, где не надо было. Он чувствовал, что игра идет и все получается.

- До «Зенита» осталось два очка и четыре до «Краснодара». «Динамо» вступает в гонку за чемпионство, или рано так говорить?

- Почему нет? В следующем туре у «Динамо» матч с «Ахматом». И не надо смотреть на то, как играют «Краснодар» и «Зенит». Важно просто брать свои очки. «Динамо» вполне способно создать острую борьбу за звание чемпиона. Оно уже напрямую включилось в гонку.

- Лидеры чемпионата потеряли очки в прошедшем туре. Наверняка это тоже вдохновляет «Динамо»?

- Естественно. Это всегда дополнительный стимул для футболистов, когда можно сократить отставание от лидеров. Это только на пользу команде.

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- Но есть один нюанс: даже при том, что вчера «Динамо» создало много моментов, удалось забить только два мяча. Чтобы бороться за чемпионство, надо улучшать реализацию, или с ней и так все в порядке?

- «Динамо» в этом туре было единственным клубом, кто забил два мяча. Начнем с этого. Ну а то, что не все реализовывали, мне жалко, что Тюкавин не забил, хотя у него и моментов особо не было. Но он играл неплохо, все время напрягал соперника. А в обороне «Локомотива» проблемы. Пришел новый центральный защитник, а мы видим, что второй мяч хозяева забили именно из этой зоны.

Елена Григорьевская