Дьяков не верит, что «Локомотив» сможет включиться в чемпионскую гонку

Бывший футболист московского «Локомотива» Виталий Дьяков заявил, что не верит в чемпионские амбиции «железнодорожников» в этом сезоне РПЛ.

«Не верю я, что «Локо» сможет это сделать. Потому что они как-то не очень стабильны», — приводит слова Дьякова Rusfootball.

Как считает эксперт, у «Локомотива» не получается играть первым номером, им проще выходить против атакующих соперников.

После 18 туров подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сумев набрать 31 очко. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.