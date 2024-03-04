​Личка высказался об отсутствии зимних трансферов в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, является ли проблемой отсутствие зимних трансферов.

«Да. Но большой плюс, что никто не ушёл. Мы отрабатываем взаимодействия до автоматизма. Если и делать трансфер, то должен прийти игрок, который даст хороший уровень команде и конкуренцию. Мне не нужен трансфер только ради трансфера», - цитирует Личку Sport24.

В воскресенье «Динамо» обыграло на своём поле «Локомотив» в матче девятнадцатого тура чемпионата России. На текущий момент «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от первого «Краснодара» на четыре очка.

Следующий матч «Динамо» проведёт 9 марта – против «Ахмата» на своём поле.

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