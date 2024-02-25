Агент Карраскаля: «Хорхе готов провести вторую часть сезона на хорошем уровне»

Пабло Боселли, агент полузащитника «Динамо» Хорхе Карраскаля, высказался о форме колумбийского футболиста.

По словам Боселли, Карраскаль хорошо себя чувствует и готов к возобновлению сезона.

«Форма Хорхе? Он провёл отличную предсезонку и полностью готов провести вторую часть сезона на хорошем уровне», — цитирует Боселли «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе «Динамо» 15 матчей, сумев отметиться в них одной результативной передачей. В ближайшем 19-м туре РПЛ «бело-голубые» 3 марта встретятся с «Локомотивом». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.