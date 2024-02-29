Игнатьев: «Локомотив» будет входить в сезон в хорошем настроении»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Лучше вкатываться в сезон с простого соперника и с победы. Так команды укрепляют еще не крепкие новые сочетания игроков. А укрепить эти связи можно как раз на командах ниже уровня. Победа «Локо» на сборах со счетом 11:1 говорит о том, что команда хочет подвести итог своих действий и почувствовать уверенность накануне старта чемпионата. «Локомотив» будет входить в сезон в хорошем настроении», – сказал Игнатьев.

3 марта «Локомотив» встретится в гостевом дерби с «Динамо». Начало матча 19-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.