Силкин: «Динамо» рановато бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о готовности московской команды ко второй части сезона.

По мнению специалиста, «бело-голубым», занимающим сейчас третье место в турнирной таблице РПЛ, пока рано бороться за чемпионский титул.

«Команда в целом сильно прибавила по игре, но за чемпионство бороться им рановато. «Краснодар» и «Зенит» сейчас на порядок сильнее», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Напомним, на сегодняшний день «Динамо» отстаёт от первого «Краснодара» на шесть очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут 3 марта против «Локомотива». Начало — в 16:30 по московскому времени.