Галактионов: «Влияние Дзюбы на микроклимат в команде бесценно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о влиянии нападающего Артёма Дзюбы на атмосферу в команде.

По словам специалиста, Дзюба обладает менталитетом победителя и не позволяет расслабляться партнёрам.

«Его влияние на микроклимат в команде бесценно. Его присутствие и отношение к работе не дают шанса остальным относиться к делу спустя рукава», — цитирует Галактионова Sport24.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. После 18 туров РПЛ «железнодорожники» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко.