Силкин считает, что у «Динамо» нет ярко выраженного лидера

Российский тренер Сергей Силкин ответил на вопрос о лидере в составе столичного «Динамо».

По мнению специалиста, у «бело-голубых» есть поставленная командная игра, и на поле выкладываются все футболисты.

«Чаще мотор команды — это футболисты средней линии, но в «Динамо» они все меняются: то один играет, то другой. Одного там не выделить. Ярко выраженного лидера у «Динамо» нет», — приводит слова Силкина Legalbet.

«Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка в 18 турах.

3 марта подопечные Марцела Лички встретятся в дерби с «Локомотивом». Встреча 19-го тура РПЛ должна будет стартовать в 16:30 по мск.