Наумов: «Лантратов обеспечил стабильность «Локомотиву»

Экс-президент столичного «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием об игре голкипера «железнодорожников» Ильи Лантратова.

«Лантратов обеспечил стабильность на вратарской позиции «Локомотива», он будет первым номером команды в ближайшие годы», — приводит слова Наумова Legalbet.

По словам функционера, он не был удивлен тому, что Лантратов сразу стал первым номером в «Локомотиве», ведь он является воспитанником команды. Лантратов набрался опыта в других командах и вернулся, чтобы быть основным, заявил Наумов.

В сезоне-2023/24 Лантратов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 24 гола и пять раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко.