​Пименов поделился ожиданиями от дерби «Динамо» - «Локомотив»

Известный в прошлом футболист Руслан Пименов поделился мнением о предстоящем дерби между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках девятнадцатого тура Российской премьер-лиги. По мнению Пименова, предсказать результат этого матча сложно.

«Непредсказуемый матч. И «Динамо», и «Локомотив» подошли в очень хорошей форме: как физической, так и в игровом плане. Думаю, будет забито много мячей», - цитирует Пименова Metaratings.

Пименов добавил, что футболисты команд не должны себя беречь, несмотря на возможные плохие погодные условия.

Матч чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом» пройдёт в воскресенье, 3 марта.