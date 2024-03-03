Ньямси рассказал, что поспособствовало его переходу в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси признался, что ему было непросто принять решение о переходе в российский клуб.

Игрок заявил, что против трансфера выступали его друзья и семья, но окончательное решение было принято после звонка Изидору и Зеффану, которые знакомы с Россией.

«Они сказали, что никаких проблем не будет, надо приезжать — все будет здорово. Это стало решающим фактором в принятии решения», — цитирует Ньямси «Чемпионат».

27-летний французский футболист присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно и уже успел дебютировать в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2), сыграв все 90 минут.