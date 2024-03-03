​Черчесов посетил дерби «Динамо» - «Локомотив»

В воскресенье в рамках девятнадцатого тура Российской премьер-лиги проходит дерби между «Динамо» и «Локомотивом». На трибунах присутствует бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Специалист попал в кадр трансляции.

Стартовый свисток в матче «Динамо» - «Локомотив» прозвучал в 16:30 по московскому времени. Следить за дерби во всех красках можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Добавим, что «Динамо» сейчас занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги третье место (32 очка), а «Локомотив» - пятое (31 очко).