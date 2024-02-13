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Смородская — о Фернандеше: «Неадекватный человек, удивилась, что «Краснодар» его подписал»

13 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать
Динамо Москва
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Локомотив Москва
03.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призналась, что её удивил переход португальского полузащитника Мануэла Фернандеша из московского клуба в «Краснодар» осенью 2019 года.

Смородская назвала Фернандеша неприятным человеком, который хорошо выступал в чемпионском 2018 году лишь потому, что в то время у него истекал срок действия контракта с московским клубом.  

«Фернандеш был талантливым футболистом, но оказался абсолютно неудобоваримым человеком, неприятный тип. 

Я удивилась, когда Галицкий (президент «Краснодара») его подписал — он прислушивался к моему мнению, а я на каждом углу говорила, что он неадекватный человек», — цитирует Смородскую Sport24.

Напомним, Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 года. В общей сложности в составе «железнодорожников» полузащитник провёл 142 матча, забил 34 гола и отдал 28 результативных передач.

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