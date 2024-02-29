Экс-тренер «Динамо»: «Хорошо, что сезон возобновляется дерби с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «бело-голубыми».

«Хорошо, что сезон возобновляется с дерби. Будет очень интересно. Дерби между московскими командами - это вообще отдельная история. Тем боле сейчас клубы очень приближены друг к другу в турнирной таблице. «Локомотив» отстает от «Динамо» всего на одно очко. Команды буквально идут друг за другом. Жду сложной и принципиальной игры», - сказал Петрушин.

Столичное дерби «Динамо» и «Локомотива» состоится в воскресенье, 3 апреля на «ВТБ Арене».