Заварзин: «Динамо» должно быть мотивировано, команда серьёзно претендует на медали»

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором «бело-голубые» примут на своём поле «Локомотив».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «бело-голубые» выйдут на поле с особой мотивацией, так как в нынешнем сезоне у них появилась реальная возможность побороться за чемпионский титул.

«Динамо» должно быть более мотивировано: в этот раз команда серьёзно претендует на медали. Если повезёт, может быть, удастся победить со счётом 2:1.

У нас есть небольшой шанс на первое место. Может быть, мы сможем зацепиться за вторую строчку», — приводит слова Гладилина «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «бело-голубые» отстают от лидирующего в турнирной таблице РПЛ «Краснодара» на семь очков, при этом имея одну игру в запасе.