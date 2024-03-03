Наумов: Дзюба - игрок, которого не было, «Локомотив» играл вдесятером

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение «железнодорожников» от «Динамо» (1:2) в матче 19-го тура РПЛ.

«Я думаю, что «Локомотив» первый тайм просто провалил. В скорости движения, скорости принятия решений, во всём уступил «Динамо».

Во втором тайме Галактионову нужно сказать спасибо за внесённые изменения. Немного наладили игру и могли вырвать ничью. Но если ты ко второму тайму меняешь полностью всю линию нападения, то это говорит о том, что ты ошибся с составом. Тренерский штаб ведь владеет ситуацией, он каждый день видит игроков, и было понятно, что Дзюба, Миранчук не готовы играть. Катастрофические ошибки Миранчука! Не видел таких ошибок, сколько я его знаю. А Дзюба - вообще был игрок, которого не было, вдесятером вышел «Локомотив». Поэтому я думаю, здесь есть претензии к тренерскому составу.

А «Динамо» нужно отдать должное. Полностью переиграло «Локомотив», — сказал Наумов.