​Орещук посоветовал «Динамо» закрывать Карраскаля на базе

Роман Орещук, который в своё время занимал пост спортивного директора в «Динамо», высказался о Хорхе Карраскале. В воскресной игре Премьер-лиги против «Локомотива» Карраскаль отдал голевой пас. Колумбийца признали лучшим игроком дерби.

По словам Орещука, он изначально говорил о высоком уровне Карраскаля как игрока, отмечая при этом проблемы колумбийца с психологией. Функционер посоветовал «бело-голубым» закрывать Хорхе на клубной базе.

«Ночная Москва могла его испортить, но, видимо, на сборах Личка до Хорхе всё-таки достучался, ведь в товарищеских играх он выглядел здорово и сегодня против «Локомотива» тоже провёл отличный матч. Мне кажется, надо закрывать Карраскаля на базе «Динамо», и тогда это станет большим подспорьем для клуба», - цитирует Орещука Metaratings.

Напомним, что «Динамо» в воскресенье обыграло «Локомотив» на своём поле со счётом 2:1. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на четыре зачётных балла.